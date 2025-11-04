Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 55 серия от 04.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 55 серия от 04.11.2025. Сериал К.О.Д. 55 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д Серия 55 К.О.Д. 2025 55 серия от 04.11.2025 смотреть онлайн
Серия 55 | 04.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 55 от 04.11.2025 на сайте СТБ и узнайте о тайном увлечении капитана Мазура.

В ночном клубе прямо перед концертом происходит убийство. Одного из членов группы поражает током, и парень погибает мгновенно. Капитан Мазур, оказавшийся на месте преступления, выясняет, что микрофон был намеренно выведен из строя.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как Глеб ругает себя за то, что не запомнил никаких важных деталей. Теперь это дело становится чрезвычайно принципиальным для капитана. Тем временем солистка группы указывает следователям на первого подозреваемого. Оперативники задерживают Павла Руденко и привозят его на допрос. Признается ли он в убийстве? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 55 от 04.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

