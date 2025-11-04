К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 56 серия от 04.11.2025

Серия 56 | 04.11.2025 | 2025

Следствие пошло по ложному пути – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 56 от 04.11.2025 на сайте СТБ.

Детективы начинают расследование убийства водителя катафалка Артура Журавского. Тело мужчины нашли на парковке, однако новая судмедэксперт убеждена, что мужчина утонул. Может ли она ошибаться? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Еще одно открытие ждет Рымаря в квартире погибшего. Приехав на обыск, оперативник встречает живого Артура Журавского. Он рассказывает, что попросил своего брата-близнеца Дениса Давидчука заменить его на работе. Почему же у жертвы были телефон и документы Журавского? И кто из братьев на самом деле должен был стать жертвой убийцы? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 56 от 04.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотреть К.О.Д.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 55 серия