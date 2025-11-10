К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 61 серия от 10.11.2025

Серия 61 | 10.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 61 от 10.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, за что поплатилась известная блогерша.

Сотни пользователей становятся свидетелями смерти блогерши Анны Пушко во время стрима. Девушка снимала мукбанги и как раз устанавливала рекорд по количеству съеденной пищи. Затем Анна внезапно умерла.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как судмедэксперт устанавливает причину смерти. В организме Пушко обнаружен гормон, из-за которого девушка не чувствовала сытости. Однако ни сестра погибшей, ни ее продюсер Арсений Усипенко не знали, что Анна употребляла его. Очень скоро следователи выяснили, кто намеренно добавлял его в рацион девушки. Кто это делал? И с какой целью? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 61 от 10.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

