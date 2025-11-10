Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 61 серия от 10.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 61 серия от 10.11.2025.
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 61 серия от 10.11.2025
К.О.Д Серия 61 К.О.Д. 2025 61 серия от 10.11.2025 смотреть онлайн
Серия 61 | 10.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 61 от 10.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, за что поплатилась известная блогерша.

Сотни пользователей становятся свидетелями смерти блогерши Анны Пушко во время стрима. Девушка снимала мукбанги и как раз устанавливала рекорд по количеству съеденной пищи. Затем Анна внезапно умерла.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как судмедэксперт устанавливает причину смерти. В организме Пушко обнаружен гормон, из-за которого девушка не чувствовала сытости. Однако ни сестра погибшей, ни ее продюсер Арсений Усипенко не знали, что Анна употребляла его. Очень скоро следователи выяснили, кто намеренно добавлял его в рацион девушки. Кто это делал? И с какой целью? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 61 от 10.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

