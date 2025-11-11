Проекты
К.О.Д

К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 63 серия от 11.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 63 серия от 11.11.2025.
К.О.Д Серия 63 К.О.Д. 2025 63 серия от 11.11.2025
Серия 63 | 11.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 63 от 11.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, какие темные стороны скрывал уважаемый профессор.

Мертвого Олега Гриня нашли в его стоматологическом кабинете. Все указывало на то, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Однако некоторые детали вызвали у оперативников сомнения, которые вскоре подтвердили криминалисты. На самом деле Олега Гриня убили.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи начали допрашивать коллег и студентов профессора стоматологии. Выяснилось, что на самом деле Гринь имел сомнительную репутацию, ведь неоднократно приставал к своим студенткам. Почему руководство университета замалчивало эту ситуацию? И не из-за этого ли поплатился жизнью профессор? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 63 от 11.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

