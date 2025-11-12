Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 65 серія від 12.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 65 серія від 12.11.2025. Серіал К.О.Д. 65 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 65 серія від 12.11.2025
К.О.Д Серія 65 К.О.Д. 2025 65 серія від 12.11.2025 дивитись онлайн
Серія 65 | 12.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 65 від 12.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто змусив кривдників заплатити за свої гріхи.

Тіло Ореста Веклюка знаходить сторож поряд із могилами. Хлопця знерухомили електрошокером і вбили. Експерти встановили, що душогуб переодягнув Веклюка в костюм вампіра. Навіщо він це зробив? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Поки слідчі досліджували докази в цій справі, трапилося ще одне вбивство. Колишнього одногрупника Веклюка закрили в машині, щоб той задихнувся чадним газом. Експерти з’ясували, що незадовго до смерті обоє хлопців знімали зі своїх рахунків по 250 тисяч гривень. Невже їх хтось шантажував? І за які вчинки з минулого поплатилися хлопці? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 65 від 12.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

