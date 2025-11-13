Проекты
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Сериалы
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 67 серия от 13.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 67 серия от 13.11.2025. Сериал К.О.Д. 67 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д Серия 67 К.О.Д. 2025 67 серия от 13.11.2025 смотреть онлайн
Серия 67 | 13.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 67 от 13.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите важнейшее для одного из экспертов расследование.

В лесу находят тело молодого парня. При нем не было ни документов, ни мобильного телефона. Установить личность жертвы помогает эксперт Роман Денисюк. Раньше он дружил с Александром Киреем, но прекратил общение, когда его девушка Ангелина бросила его ради приятеля.

Теперь в детективном сериале К.О.Д. Александр Кирей оказался на прозекторском столе департамента, где работает Роман. Небесная устанавливает, что парня убили ударом ферзя прямо в висок. Кто это мог сделать и почему? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 67 от 13.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

