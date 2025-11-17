Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 69 серія від 17.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 69 серія від 17.11.2025. Серіал К.О.Д. 69 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 69 серія від 17.11.2025
К.О.Д Серия 69 К.О.Д. 2025 69 серія від 17.11.2025 дивитись онлайн
Серия 69 | 17.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 69 від 17.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, чи справді у вбивстві людей можуть бути винні потойбічні істоти.

Роман Книш помер за дуже дивних обставин. Він разом із коханкою Веронікою Паламарчук побачили потерча. Після цього Роман помер, а Вероніка ніби збожеволіла.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, що насправді Книш і Паламарчук надихались галюциногенним газом. А помер Роман через отруєння. Хтось підсипав у його флягу небезпечну рослину. Неочікувано для всіх у селищі трапилося ще одне вбивство. Цього разу ніби-то від рук русалки. Хто й чому вбиває жителів села? І чому вбивця ховається за образами міфологічних істот? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 69 від 17.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

