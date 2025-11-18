К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 72 серія від 18.11.2025

Проєкти
К.О.Д Серія 72 К.О.Д. 2025 72 серія від 18.11.2025 дивитись онлайн
Серія 72 | 18.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 72 від 18.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як бажання врятувати рідних штовхає на кримінал.

Тіло Стелли Гірняк знаходить її матір на подвір’ї. На перший погляд, жінка загинула через нещасний випадок. Однак слідчі встановлюють, що жінка втопилась, а це означає, що її тіло перемістили.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як під підозрою опиняється чоловік Стелли Валерій. Їхньому сину Родіону потрібна термінова пересадка легень, однак батьки не можуть бути прижиттєвими донорами. Чи міг чоловік вбити дружину заради порятунку нащадка? І хто ще постраждає заради життя Родіона? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 72 від 18.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

