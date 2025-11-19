К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 73 серія від 19.11.2025

Серія 73 | 19.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 73 від 19.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть моторошне розслідування, яке викриває всі темні сторони людських душ.

Тіло копача і розкрадача могил Олега Дарчука знаходять на кладовищі. Чоловік помер від одного точного пострілу в серце. Оперативники ледь самі не опиняються на тому світі, адже вбивця заховав зброю в одній із могил.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі з’ясовують, що тіло Дарчука опинилося біля могили Тамари Олешко не випадково. Родина загиблої посварилася через спадок прямо на похованні, і одна зі спадкоємиць Діана пообіцяла поставити на могилі жінки пастку для чорних копачів. Невже жінка здійснила свою погрозу? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 73 від 19.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 72 серія