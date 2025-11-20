К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 76 серія від 20.11.2025

Серія 76 | 20.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 76 від 20.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть справжню сімейну вендету.

На похороні батька Олега зникає Данило Лопаткін. Хлопець нібито отруївся і впав у річку. У крові Данила знаходять сліди отрути. Однак тіла Лопаткіна знайти ніяк не вдається.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як під підозрою слідства опиняється колишня наречена Данила Олеся Гопко. Два роки тому Лопаткін покинув її прямо перед весіллям. На похороні Олеся була останньою, хто говорив із Данилом, і саме вона мала доступ до келиха хлопця. Та чи могла дівчина так довго планувати свою помсту? І які ще моторошні відкриття чекають на слідчих? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 76 від 20.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 75 серія