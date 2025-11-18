К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 71 серия от 18.11.2025

Серия 71 | 18.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 71 от 18.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование дела о маньяках и оборотнях в погонах.

Тело молодого парня находят в чаще. Убийца порезал ему лицо, чтобы затруднить опознание личности. Однако эксперты установили, что на том свете оказался Антон Петрушевский.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как первый подозреваемый в убийстве оказывается невиновным. Однако судмедэксперт находит сходные детали между убийством Петрушевского и еще нескольких молодых парней. Это заводит следствие в тупик, ведь подозреваемый в этих убийствах уже ждет приговора. Кто же на самом деле лишил Антона жизни? И связано ли его убийство с делом жестокого серийного маньяка? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 71 от 18.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

