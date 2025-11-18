К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 71 серія від 18.11.2025

Серія 71 | 18.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 71 від 18.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування справи про маніяків і перевертнів у погонах.

Тіло молодого хлопця знаходять у гущавині. Вбивця порізав йому обличчя, щоб ускладнити впізнання особи. Однак експерти встановили, що на тому світі опинився Антон Петрушевський.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як перший підозрюваний у вбивстві виявляється невинним. Проте судмедекспертка знаходить схожі деталі між душогубством Петрушевського і ще декількох молодих хлопців. Це заводить слідство в глухий кут, адже підозрюваний у цих вбивствах вже чекає на вирок. Хто ж насправді забрав життя Антона? І чи пов’язане його вбивство зі справою жорстокого серійного маніяка? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 71 від 18.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

