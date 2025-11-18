Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 71 серія від 18.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 71 серія від 18.11.2025. Серіал К.О.Д. 71 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 71 серія від 18.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 72 серія від 18.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 71 серія від 18.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 70 серія від 17.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 71 серія від 18.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 69 серія від 17.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 71 серія від 18.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 68 серія від 13.11.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 71 К.О.Д. 2025 71 серія від 18.11.2025 дивитись онлайн
Серія 71 | 18.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 71 від 18.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування справи про маніяків і перевертнів у погонах.

Тіло молодого хлопця знаходять у гущавині. Вбивця порізав йому обличчя, щоб ускладнити впізнання особи. Однак експерти встановили, що на тому світі опинився Антон Петрушевський.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як перший підозрюваний у вбивстві виявляється невинним. Проте судмедекспертка знаходить схожі деталі між душогубством Петрушевського і ще декількох молодих хлопців. Це заводить слідство в глухий кут, адже підозрюваний у цих вбивствах вже чекає на вирок. Хто ж насправді забрав життя Антона? І чи пов’язане його вбивство зі справою жорстокого серійного маніяка? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 71 від 18.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 70 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати