К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 70 серия от 17.11.2025

Серия 70 | 17.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 70 от 17.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, какие шпионские игры могут происходить в обычном университете.

Лера Шаблий оказывается в эпицентре заговора. Ее лучшую подругу Инну Полтавскую убивают. Перед смертью она успевает передать Лере записку, в которой говорится о том, что за девушкой следят и какой-то чип.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи подозревают в убийстве Инны ее коллегу, которому девушка публично отказала. Однако все оказывается гораздо серьезнее. Злоумышленники похищают Леру Шаблий и угрожают ей. Отдаст ли девушка похитителям чип? И удастся ли команде К.О.Д. вернуть Леру домой живой? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 70 от 17.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

