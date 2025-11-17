Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 70 серія від 17.11.2025
Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 70 від 17.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, які шпигунські ігри можуть відбуватися у звичайному університеті.
Лєра Шаблій опиняється в епіцентрі змови. Її найкращу подругу Інну Полтавську вбивають. Перед смертю вона встигає передати Лєрі записку, в якій йдеться про те, що за дівчиною стежать і якийсь чіп.
Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі підозрюють у вбивстві Інни її колегу, якому дівчина публічно відмовила. Однак все виявляється набагато серйозніше. Зловмисники викрадають Лєру Шаблій і погрожують їй. Чи віддасть дівчина викрадачам чіп? І чи вдасться команді К.О.Д. повернути Лєру додому живою? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 70 від 17.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.
