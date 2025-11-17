К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 70 серія від 17.11.2025

Серія 70 | 17.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 70 від 17.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, які шпигунські ігри можуть відбуватися у звичайному університеті.

Лєра Шаблій опиняється в епіцентрі змови. Її найкращу подругу Інну Полтавську вбивають. Перед смертю вона встигає передати Лєрі записку, в якій йдеться про те, що за дівчиною стежать і якийсь чіп.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі підозрюють у вбивстві Інни її колегу, якому дівчина публічно відмовила. Однак все виявляється набагато серйозніше. Зловмисники викрадають Лєру Шаблій і погрожують їй. Чи віддасть дівчина викрадачам чіп? І чи вдасться команді К.О.Д. повернути Лєру додому живою? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 70 від 17.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 69 серія