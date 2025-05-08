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Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 16 серия от 08.05.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 16 серия от 08.05.2025. Сериал К.О.Д. 16 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 16 | 08.05.2025 | 2025

Безжалостная расправа над скандальным бизнесменом – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 16 от 08.05.2025 на сайте СТБ.

Валерия Волощука зарезали прямо в его доме. Мужчине нанесли несколько ударов острым предметом, хотя он умер уже после первого. На месте преступления соседка застала жену Валерия Наталью. Причастна ли она к убийству мужа? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Деятельность Валерия Волощука привлекала внимание общества. Бизнесмен был известен сомнительными решениями и скандалами. В последнее время Валерию много угрожали. Могла ли работа свести бизнесмена в могилу? И кто на самом деле стоит за этим жестоким убийством? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 16 от 08.05.2025 на сайте СТБ.

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