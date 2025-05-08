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Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 15 серия от 08.05.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 15 серия от 08.05.2025. Сериал К.О.Д. 15 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 15 от 08.05.2025 на сайте СТБ, чтобы не пропустить историю об убийственной любви.

Прямо на улице находят мертвым Игоря Крайнова. Оказывается, грабитель отравился мышьяком, который был в вине. Первой подозреваемой в преступлении стала любовница Крайнова Тамара Горбокос. Она рассказала, что отравленное вино Крайнов похитил. А благодаря записям с камер наблюдения подозрения с Тамары снимаются.

Сериал К.О.Д. покажет, как эксперты находят квартиру, которую ограбил Игорь. Там оперативники встречают Павла Лущенко и узнают, что его жена Надежда исчезала несколько дней назад. Что связывает Лущенко и Крайнова? И какие семейные тайны скрывает Павел? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 15 от 08.05.2025 на сайте СТБ.

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