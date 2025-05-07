К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 14 серия от 07.05.2025

Серия 14 | 07.05.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 14 от 07.05.2025 на сайте СТБ и не пропустите мистическое расследование команды детективов.

В лесу находят сожженное тело человека. Криминалистам удается установить личность женщины благодаря ее амулету. Убитой оказывается гадалка Мельхиорра или Наталья Носаченко. Следователи начинают искать врагов ведьмы и выходят на след владелицы квартиры, которую арендует Альбина.

Сериал К.О.Д. покажет, как рядом с местом преступления находят еще одно сожженное тело. Второй жертвой стала владелица кофейни, которая расположена рядом с кабинетом гадалки, Любовь Онищенко. Теперь экспертам нужно установить, что объединяет этих женщин. Успеют ли они это сделать, пока убийца не забрал еще чью-то жизнь? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 14 от 07.05.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 13 серия