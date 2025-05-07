К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 14 серія від 07.05.2025

Серія 14 | 07.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 14 від 07.05.2025 на сайті СТБ та не пропустіть містичне розслідування команди детективів.

В лісі знаходять спалене тіло людини. Криміналістам вдається встановити особу жінки завдяки її амулету. Вбитою виявляється ворожка Мельхіорра або ж Наталія Носаченко. Слідчі починають шукати ворогів відьми й виходять на слід власниці квартири, яку орендує Альбіна.

Серіал К.О.Д. покаже, як поряд з місцем злочину знаходять ще одне спалене тіло. Другою жертвою стала власниця кав’ярні, яка розташована поряд з кабінетом ворожки, Любов Онищенко. Тепер експертам потрібно встановити, що об’єднує цих жінок. Чи встигнуть вони це зробити, поки вбивця не забрав ще чиєсь життя? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 14 від 07.05.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д.

Дивитись К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 13 серія