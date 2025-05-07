К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 13 серія від 07.05.2025

Серія 13 | 07.05.2025 | 2025

Весілля з трагічним фіналом – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 13 від 07.05.2025 на сайті СТБ.

Щаслива наречена Світлана Палій разом із коханим Марком проводять першу шлюбну ніч. Однак вже зранку їхньому сімейному життю приходить кінець, коли чоловік знаходить дружину мертвою. Отрута з подарованого намиста не залишила Світлані шансів.

Серіал К.О.Д. покаже, що Палій не єдина жертва у цій справі. Наступного дня трагічна доля спіткала ще одну дівчину Ірину Семич. Зрештою Косач дізналась, що протягом півтора року всього було скоєно 5 замахів на рудоволосих наречених за допомогою ідентичної отрути. Хто і чому полює цих дівчат? І чи встигнуть слідчі розкрити справу поки жертв не стало більше? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 13 від 07.05.2025 на сайті СТБ.

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