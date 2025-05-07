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Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 13 серия от 07.05.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 13 серия от 07.05.2025. Сериал К.О.Д. 13 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 13 | 07.05.2025 | 2025

Свадьба с трагическим финалом – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 13 от 07.05.2025 на сайте СТБ.

Счастливая невеста Светлана Палий вместе с любимым Марком проводят первую брачную ночь. Однако уже утром их семейной жизни приходит конец, когда муж находит жену мертвой. Яд из подаренного ожерелья не оставил Светлане шансов.

Сериал К.О.Д. покажет, что Палий не единственная жертва в этом деле. На следующий день трагическая судьба постигла еще одну девушку Ирину Семич. В конце концов Косач узнала, что в течение полутора лет всего было совершено 5 покушений на рыжеволосых невест с помощью идентичного яда. Кто и почему охотится на этих девушек? И успеют ли следователи раскрыть дело пока жертв не стало больше? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 13 от 07.05.2025 на сайте СТБ.

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