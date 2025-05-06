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Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 12 серия от 06.05.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 12 серия от 06.05.2025. Сериал К.О.Д. 12 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 12 от 06.05.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование убийства мертвой женщины.

По дороге домой женщина с ребенком становится свидетелем убийства. Кто-то выстрелил прямо в глаз Елизавете Песоцкой. Следователям быстро удается выйти на след стрелка Арсения Матвийчука, однако оказывается, что дело намного запутаннее.

Сериал К.О.Д. покажет, как Небесная установила причину смерти Елизаветы. Во время выстрела женщина уже была мертва из-за оторванного тромба. Криминалисты выяснили, что кто-то намеренно подменил лекарства женщины. Кто мог так поступить с женой предпринимателя? И какой сюрприз ждет оперативников в доме Песоцкой? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 12 от 06.05.2025 на сайте СТБ.

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