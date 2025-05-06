К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 11 серия от 06.05.2025

Проекты
Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 11 серия от 06.05.2025. Сериал К.О.Д. 11 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
Серия 11 | 06.05.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д.  2025 серия 11 от 06.05.2025 на сайте СТБ, чтобы не пропустить поиски безжалостного убийцы.

Семью Сухих всколыхнула страшная новость. Их двадцатилетнюю дочь Анну похитили и требовали выкуп в сумме пятьсот тысяч гривен. Глава семейства собрал средства и передал их похитителю, но дочь ему не вернули.

Сериал К.О.Д. покажет, как тело Анны Сухой нашли на качелях детской площадки. Именно на обновление этой площадки девушка собирала средства, и как раз там ей сделал предложение ее жених Антон Омельченко. Однако за два дня до смерти Анна решила разойтись с ним и публично заявила об этом в своем блоге. Неужели обиженный юноша решил так жестоко отомстить экс-возлюбленной? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 11 от 06.05.2025 на сайте СТБ.

