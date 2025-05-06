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Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 11 серія від 06.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 11 серія від 06.05.2025. Серіал К.О.Д. 11 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 11 | 06.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 11 від 06.05.2025 на сайті СТБ, щоб не пропустити пошуки безжального вбивці.

Родину Сухих сколихнула страшна новина. Їхню двадцятирічну доньку Анну викрали й вимагали викуп у сумі п’ятсот тисяч гривень. Голова сімейства зібрав кошти та передав їх викрадачу, але доньку йому не повернули.

Серіал К.О.Д. покаже, як тіло Анни Сухої знайшли на гойдалці дитячого майданчика. Саме на оновлення цього майданчика дівчина збирала кошти, і якраз там їй освідчився її наречений Антон Омельченко. Однак за два дні до смерті Анна вирішила розійтися з ним і публічно заявила про це у своєму блозі. Невже ображений юнак вирішив так жорстоко помститися екскоханій? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 11 від 06.05.2025 на сайті СТБ.

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