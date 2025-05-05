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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 10 серія від 05.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 10 серія від 05.05.2025. Серіал К.О.Д. 10 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 10 | 05.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 10 від 05.05.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся про розслідування кривавих убивств, від яких мурашки по шкірі.

У закарпатській річці знайдено тіла двох чоловіків. Обом зняли шкіру з обличчя, вийняли очні яблука, відрізали кисті та випотрошили внутрішні органи. Через те, що трупи були у воді, у слідства немає жодних зачіпок.

Серіал К.О.Д. покаже, як криміналістам вдалося встановити особи загиблих. Незадовго до смерті чоловіки поїхали до Закарпаття, щоб заробити грошей і погасити борги. Їхніми слідами відправились оперативники Римар і Гайворон. На заході країни вони мають розшукати братів-контрабандистів Тарасюків, з якими ймовірно контактували жертви. Чи вдасться правоохоронцям виконати своє завдання? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 10 від 05.05.2025 на сайті СТБ.

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