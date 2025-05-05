К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 10 серия от 05.05.2025

Серия 10 | 05.05.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 10 от 05.05.2025 на сайте СТБ и узнайте о расследовании кровавых убийств, от которых мурашки по коже.

В закарпатской реке найдены тела двух мужчин. Обоим сняли кожу с лица, вынули глазные яблоки, отрезали кисти и выпотрошили внутренние органы. Из-за того, что трупы были в воде, у следствия нет никаких зацепок.

Сериал К.О.Д. покажет, как криминалистам удалось установить личности погибших. Незадолго до смерти мужчины поехали в Закарпатье, чтобы заработать денег и погасить долги. По их следам отправились оперативники Рымар и Гайворон. На западе страны они должны разыскать братьев-контрабандистов Тарасюков, с которыми вероятно контактировали жертвы. Удастся ли правоохранителям выполнить свою задачу? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 10 от 05.05.2025 на сайте СТБ.

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