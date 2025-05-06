К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 12 серія від 06.05.2025

Серія 12 | 06.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 12 від 06.05.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування вбивства мертвої жінки.

Дорогою додому жінка з дитиною стає свідком убивства. Хтось вистрелив прямо в око Єлизаветі Пісоцькій. Слідчим швидко вдається вийти на слід стрільця Арсенія Матвійчука, однак виявляється, що справа набагато заплутаніша.

Серіал К.О.Д. покаже, як Небесна встановила причину смерті Єлизавети. Під час пострілу жінка вже була мертвою через відірваний тромб. Криміналісти з’ясували, що хтось навмисно підмінив ліки жінки. Хто міг так вчинити з дружиною підприємця? І який сюрприз чекає на оперативників у домі Пісоцької? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 12 від 06.05.2025 на сайті СТБ.

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