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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 15 серія від 08.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 15 серія від 08.05.2025. Серіал К.О.Д. 15 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 15 | 08.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 15 від 08.05.2025 на сайті СТБ, щоб не пропустити історію про вбивчу любов.

Просто на вулиці знаходять мертвим Ігоря Крайнова. Виявляється, грабіжник отруївся миш’яком, який був у вині. Першою підозрюваною в злочині стала коханка Крайнова Тамара Горбокос. Вона розповіла, що отруєне вино Крайнов викрав. А завдяки записам з камер спостереження підозри з Тамари знімаються.

Серіал К.О.Д. покаже, як експерти знаходять квартиру, яку пограбував Ігор. Там оперативники зустрічають Павла Лущенка й дізнаються, що його дружина Надія зникала декілька днів тому. Що пов’язує Лущенків і Крайнова? І які сімейні таємниці приховує Павло? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 15 від 08.05.2025 на сайті СТБ.

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