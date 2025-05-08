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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 16 серія від 08.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 16 серія від 08.05.2025. Серіал К.О.Д. 16 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 16 | 08.05.2025 | 2025

Безжальна розправа над скандальним бізнесменом – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 16 від 08.05.2025 на сайті СТБ.

Валерія Волощука зарізали прямо в його домі. Чоловікові завдали декілька ударів гострим предметом, хоча він помер уже після першого. На місці злочину сусідка застала дружину Валерія Наталію. Чи причетна вона до вбивства чоловіка? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Діяльність Валерія Волощука привертала увагу суспільства. Бізнесмен був відомий сумнівними рішеннями та скандалами. Останнім часом Валерію багато погрожували. Чи могла робота звести бізнесмена в могилу? І хто насправді стоїть за цим жорстоким убивством? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 16 від 08.05.2025 на сайті СТБ.

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