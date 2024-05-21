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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 36 серия от 21.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 36 серия от 21.05.2024. Сериал К.О.Д. 36 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 36 | 21.05.2024 | 2024

Увидите, как оперативники К.О.Д. устанавливают справедливость, – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 36 от 21.05.2024 на сайте СТБ.

19-летний борец с коррупцией Максим Богуш умер во время признания в любви своей девушке. Анастасия Ярмак была настолько потрясена потерей, что оказалась в реанимации и не смогла дать показания. Администратор заведения, где происходили события, пытался убежать от правоохранителей и удалить записи с камер наблюдения. Что он хотел скрыть? Смотрите в сериале К.О.Д.

Кроме того эксперты проверяют, какими коррупционными делами занимался Богуш. Им удается узнать, что благодаря действиям Максима известный бизнесмен Дмитрий Лавренюк стал фигурантом уголовного расследования. Он неоднократно угрожал Богушу расправой. Удастся ли агентам найти Лавренюка, пока тот не выехал за границу? Смотрите в детективе К.О.Д. 36 серия от 21.05.2024.

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