К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 36 серія від 21.05.2024

Серія 36 | 21.05.2024 | 2024

Побачте, як оперативники К.О.Д. встановлюють справедливість, – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 36 від 21.05.2024 на сайті СТБ.

19-річний борець із корупцією Максим Богуш помер під час освідчення своїй дівчині. Анастасія Ярмак була настільки приголомшена втратою, що опинилася в реанімації й не змогла дати свідчення. Адміністратор закладу, де відбувалися події, намагався втекти від правоохоронців та видалити записи з камер спостереження. Що він хотів приховати? Дивіться в серіалі К.О.Д.

Крім того експерти перевіряють, якими корупційними справами займався Богуш. Їм вдається дізнатися, що завдяки діям Максима відомий бізнесмен Дмитро Лавренюк став фігурантом кримінального розслідування. Він неодноразово погрожував Богушу розправою. Чи вдасться агентам знайти Лавренюка, поки той не виїхав за кордон? Дивіться в детективі К.О.Д. 36 серія від 21.05.2024.

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