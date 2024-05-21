К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 35 серія від 21.05.2024

Серія 35 | 21.05.2024 | 2024

Не пропустіть розслідування вампірського вбивства – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 35 від 21.05.2024 на сайті СТБ.

Молодий студент Олесь Капітаненко загинув за дуже дивних обставин. На його тілі знайшли сліди від укусу, а причиною смерті стала втрата крові. Першим підозрюваним у вбивстві став серійний маніяк Дракула, який нещодавно вийшов із психіатричної лікарні на волю.

У серіалі К.О.Д. оперативники знайшли в лісі тіло Дракули. В телефоні маніяка було невідправлене повідомлення, в якому він зізнавався у вбивстві Капітаненка. Однак крові Олеся в тілі Дракули не знайшли. У слідства є всі підстави вважати, що Дракула не причетний до вбивства Капітаненка та навіть більше – маніяк сам став жертвою. Хто ж стоїть за цими жорстокими розправами? Дивіться в детективі К.О.Д. 35 серія від 21.05.2024.

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