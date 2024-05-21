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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 35 серия от 21.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 35 серия от 21.05.2024. Сериал К.О.Д. 35 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 35 | 21.05.2024 | 2024

Не пропустите расследование вампирского убийства – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 35 от 21.05.2024 на сайте СТБ.

Молодой студент Олесь Капитаненко погиб при очень странных обстоятельствах. На его теле нашли следы от укуса, а причиной смерти стала потеря крови. Первым подозреваемым в убийстве стал серийный маньяк Дракула, который недавно вышел из психиатрической больницы на свободу.

В сериале К.О.Д. оперативники нашли в лесу тело Дракулы. В телефоне маньяка было неотправленное сообщение, в котором он признавался в убийстве Капитаненко. Однако крови Олеся в теле Дракулы не нашли. У следствия есть все основания считать, что Дракула не причастен к убийству Капитаненко и даже больше – маньяк сам стал жертвой. Кто же стоит за этими жестокими расправами? Смотрите в детективе К.О.Д. 35 серия от 21.05.2024.

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