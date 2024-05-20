К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 34 серия от 20.05.2024

Серия 34 | 20.05.2024 | 2024

Убийство с мистическим привкусом – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 34 от 20.05.2024 на сайте СТБ.

Детективы расследуют убийство Захара Причепы. Тело мужчины выловил из лесного озера местный рыбак. Небесная не обнаружила следов насильственной смерти, однако на плече Причепы были раны от выстрела, а на ноге – непонятные царапины.

В сериале К.О.Д. дочь Причепы Настю нашли без сознания недалеко от места убийства отца. Она рассказала, что видела, как Захара позвала в воду ее покойная мать. А накануне трагедии к Причепе приходили двое неизвестных мужчин. Смогут ли агенты их найти? И как покойница могла вернуться с того света? Смотрите в детективе К.О.Д. 34 серия от 20.05.2024.

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