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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 33 серия от 20.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 33 серия от 20.05.2024. Сериал К.О.Д. 33 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 33 | 20.05.2024 | 2024

Не пропустите расследование, которое вас удивит, – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 33 от 20.05.2024 на сайте СТБ.

Лучшая подруга Ольги Юзефович Марина Софийчук погибла в ночном клубе из-за атаки ядовитым газом. Девушка стала единственной жертвой, поскольку имела больные легкие. Несмотря на потерю близкого человека, Юзефович не отстранили от расследования.

В сериале К.О.Д. под подозрением оказался бывший парень Марины. Однако эксперты установили, что он не мог совершить это преступление. Оперативники начали рассматривать другие версии, согласно которым Марина стала случайной жертвой. Неужели девушка действительно поплатилась жизнью за чужую ошибку? Смотрите в детективе К.О.Д. 33 серия от 20.05.2024.

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