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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 33 серія від 20.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 33 серія від 20.05.2024. Серіал К.О.Д. 33 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Не пропустіть розслідування, що вас здивує, – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 33 від 20.05.2024 на сайті СТБ.

Найкраща подруга Ольги Юзефович Марина Софійчук загинула в нічному клубі через атаку отруйним газом. Дівчина стала єдиною жертвою, оскільки мала хворі легені. Попри втрату близької людини, Юзефович не відсторонили від розслідування.

У серіалі К.О.Д. під підозрою опинився колишній хлопець Марини. Однак експерти встановили, що він не міг скоїти цей злочин. Оперативники почали розглядати інші версії, згідно з якими Марина стала випадковою жертвою. Невже дівчина дійсно поплатилася життям за чужу помилку? Дивіться в детективі К.О.Д. 33 серія від 20.05.2024.

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