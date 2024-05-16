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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 32 серія від 16.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 32 серія від 16.05.2024. Серіал К.О.Д. 32 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Побачте, що спонукає людей йти на страшні злочини, – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 32 від 16.05.2024 на сайті СТБ.

Двірничка знайшла в парку тіло молодого хлопця, повністю залите воском. Юзефович впізнала в ньому автора популярного коміксу Вальтер проти ліги кровопивць Василя Ральникова. Експерти встановили, що віск заливали ще живому хлопцю.

У серіалі К.О.Д. агенти дізналися, що Василю погрожував співавтор його коміксу Яків Юрченко. Виявилося, що Ральников вирішив заробити на виданні, не вказуючи імені ще одного автора. Однак алібі Юрченка підтвердилося. Хто ж тоді стоїть за вбивством Ральникова? Дивіться в детективі К.О.Д. 32 серія від 16.05.2024.

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