К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 31 серія від 16.05.2024

Серія 31 | 16.05.2024 | 2024

Не пропустіть розслідування дуже жорстокого злочину – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 31 від 16.05.2024 на сайті СТБ.

Касирку Людмилу Бречко тривалий час переслідував невідомий. Дівчина дуже боялася залишатися сама вдома. І не даремно, адже переслідувач все ж таки дістався до Людмили.

Серіал К.О.Д. покаже, що розчленоване тіло Людмили знайшли в холодильнику її дома. Перед смертю дівчину неодноразово ґвалтували. Експерти з’ясували, що Людмила намагалася змінити імідж, щоб сховатися від переслідувача. Чому ж тоді вона повернулася до будинку, про який знав сталкер? І яке приголомшливе відкриття чекає на агентів? Дивіться в детективі К.О.Д. 31 серія від 16.05.2024.

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