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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 30 серія від 15.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 30 серія від 15.05.2024. Серіал К.О.Д. 30 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Слідкуйте за новими розслідуваннями агентів К.О.Д. – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 30 від 15.05.2024 на сайті СТБ.

Антона Гаєвського вбили точним пострілом із лука. Оперативники встановили, що зловмисник чекав на жертву на вулиці, а стріла розбила вікно й поцілила прямо в серце. Очевидно, що вбивця був професійно підготовленим.

Серіал К.О.Д. покаже, що першим підозрюваним у справі став колега Гаєвського Олег Медведько. Раніше Антон позичив у нього кругленьку суму грошей, а коли потрібно було віддавати борг, почав шантажувати Олега. Невже через це він вирішив вбити Гаєвського? Дивіться в детективі К.О.Д. 30 серія від 15.05.2024.

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