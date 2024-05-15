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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 29 серія від 15.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 29 серія від 15.05.2024. Серіал К.О.Д. 29 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Не пропустіть розслідування злочинів, що вражають – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 29 від 15.05.2024 на сайті СТБ.

Ніну Біленко застрелили у власній квартирі. Її дочка Христина розповіла слідчим, що у матері був скандальний характер і, відповідно, багато ворогів. Та й сама дівчина вже кілька місяців не спілкувалася з матір’ю.

Серіал К.О.Д. покаже, що Христина мала мотив для вбивства Ніни Біленко. Два місяці тому через матір зірвалося весілля дівчини. Її наречений заявив, що не хоче мати таку навіжену тещу. Невже через це Христина вирішила вбити матір? Які ще докази свідчитимуть про провину дівчини? Дивіться в детективі К.О.Д. 29 серія від 15.05.2024.

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