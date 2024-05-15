К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 29 серія від 15.05.2024

Серія 29 | 15.05.2024 | 2024

Не пропустіть розслідування злочинів, що вражають – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 29 від 15.05.2024 на сайті СТБ.

Ніну Біленко застрелили у власній квартирі. Її дочка Христина розповіла слідчим, що у матері був скандальний характер і, відповідно, багато ворогів. Та й сама дівчина вже кілька місяців не спілкувалася з матір’ю.

Серіал К.О.Д. покаже, що Христина мала мотив для вбивства Ніни Біленко. Два місяці тому через матір зірвалося весілля дівчини. Її наречений заявив, що не хоче мати таку навіжену тещу. Невже через це Христина вирішила вбити матір? Які ще докази свідчитимуть про провину дівчини? Дивіться в детективі К.О.Д. 29 серія від 15.05.2024.

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К.О.Д. 2024 28 серія