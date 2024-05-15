К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 29 серия от 15.05.2024

Серія 29 | 15.05.2024 | 2024

Не пропустите расследование преступлений, которые поражают – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 29 от 15.05.2024 на сайте СТБ.

Нину Биленко застрелили в собственной квартире. Ее дочь Кристина рассказала следователям, что у матери был скандальный характер и, соответственно, много врагов. Да и сама девушка уже несколько месяцев не общалась с матерью.

Сериал К.О.Д. покажет, что Кристина имела мотив для убийства Нины Биленко. Два месяца назад из-за матери сорвалась свадьба девушки. Ее жених заявил, что не хочет иметь такую взбалмошную тещу. Неужели из-за этого Кристина решила убить мать? Какие еще доказательства будут свидетельствовать о вине девушки? Смотрите в детективе К.О.Д. 29 серия от 15.05.2024.

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