Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 28 серия от 14.05.2024
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Серія 28 | 14.05.2024 | 2024
Чтобы увидеть новые расследования детективов – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 28 от 14.05.2024 на сайте СТБ.
Бывшего сотрудника полиции Александра Липовца отравили алкоголем. В квартире погибшего оперативники нашли много драгоценных украшений, а также 100 тысяч гривен. Откуда у обычного охранника такие деньги? Покажет сериал К.О.Д.
Оперативники нашли связь между Липовцом и сыном известного профессора Глебом Квитнем. Оказывается охранник был в сговоре с мажором и во время вечеринок грабил гостей. Неужели это и стало причиной гибели Липовца? Смотрите в детективе К.О.Д. 28 серия от 14.05.2024.
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