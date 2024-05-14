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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 28 серия от 14.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 28 серия от 14.05.2024. Сериал К.О.Д. 28 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серія 28 | 14.05.2024 | 2024

Чтобы увидеть новые расследования детективов – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 28 от 14.05.2024 на сайте СТБ.

Бывшего сотрудника полиции Александра Липовца отравили алкоголем. В квартире погибшего оперативники нашли много драгоценных украшений, а также 100 тысяч гривен. Откуда у обычного охранника такие деньги? Покажет сериал К.О.Д.

Оперативники нашли связь между Липовцом и сыном известного профессора Глебом Квитнем. Оказывается охранник был в сговоре с мажором и во время вечеринок грабил гостей. Неужели это и стало причиной гибели Липовца? Смотрите в детективе К.О.Д. 28 серия от 14.05.2024.

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