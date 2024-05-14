К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 28 серія від 14.05.2024

Серія 28 | 14.05.2024 | 2024

Щоб побачити нові розслідування детективів – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 28 від 14.05.2024 на сайті СТБ.

Колишнього працівника поліції Олександра Липовця отруїли алкоголем. У квартирі загиблого оперативники знайшли багато дорогоцінних прикрас, а також 100 тисяч гривень. Звідки у звичайного охоронця такі гроші? Покаже серіал К.О.Д.

Оперативники знайшли зв’язок між Липовцем і сином відомого професора Глібом Квітнем. Виявляється охоронець був у змові з мажором і під час вечірок грабував гостей. Невже це і стало причиною загибелі Липовця? Дивіться в детективі К.О.Д. 28 серія від 14.05.2024.

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К.О.Д. 2024 27 серія