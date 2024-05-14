К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 27 серія від 14.05.2024

Серія 27 | 14.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 27 від 14.05.2024 на сайті СТБ.

У передмісті столиці знайшли вбитим вантажника Ігоря Цибка. Через сильне пошкодження обличчя опізнати його неможливо. І хоча Цибко ніби-то був засудженим, у базі його відбитків немає. У серіалі К.О.Д. агенти з’ясували, що документи вбитого на ім’я Ігоря Цибка виявилися підробкою. Завдяки свідченням коханки чоловіка вдалося скласти його фоторобот, а згодом новітня програма змогла відновити вигляд обличчя вбитого. Ким же він виявився? І за що його так жорстоко позбавили життя? Дивіться в детективі К.О.Д. 27 серія від 14.05.2024.

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