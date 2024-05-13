К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 26 серія від 13.05.2024

Серія 26 | 13.05.2024 | 2024

Не пропустіть розслідування жорстокого злочину – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 26 від 13.05.2024 на сайті СТБ.

Агенти розслідують вбивство санітарного інспектора Олександра Недопитанського. Частини його тіла знайшли у виробничому холодильнику харчової компанії. Директор Кирило Раєвський запевняє, що він не причетний до вбивства Недопитанського. Однак у серіалі К.О.Д. оперативники з’ясовують, що між чоловіками був конфлікт. І Раєвський навіть пропонував інспектору хабар. Крім того історія з алібі директора виробництва виявилася брехнею. Невже це він вбив Недопитанського? Дивіться в детективі К.О.Д. 26 серія від 13.05.2024.

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