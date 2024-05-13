К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 26 серия от 13.05.2024

Серія 26 | 13.05.2024 | 2024

Не пропустите расследование жестокого преступления – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 26 от 13.05.2024 на сайте СТБ.

Агенты расследуют убийство санитарного инспектора Александра Недопитанского. Части его тела нашли в производственном холодильнике пищевой компании. Директор Кирилл Раевский уверяет, что он не причастен к убийству Недопитанского. Однако в сериале К.О.Д. оперативники выясняют, что между мужчинами был конфликт. И Раевский даже предлагал инспектору взятку. Кроме того история с алиби директора производства оказалась ложью. Неужели это он убил Недопитанского? Смотрите в детективе К.О.Д. 26 серия от 13.05.2024.

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