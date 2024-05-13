К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 25 серия от 13.05.2024

Серія 25 | 13.05.2024 | 2024

Современные технологии и угроза национальной безопасности – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 25 от 13.05.2024 на сайте СТБ.

На глазах оперативников умер научный сотрудник тайного института Олег Гринченко. В теле мужчины обнаружили много различных датчиков и других технологических изобретений, которые делали из него суперсолдата.

В сериале К.О.Д. оперативники узнали, что институт, в котором работал Гринченко, принадлежал бывшему полковнику полиции Сергею Можину. Он вместе со своим подчиненным профессором Ткачуком отказались предоставлять агентам доступ к секретным экспериментам. Поэтому Броменко без разрешения взломал их сеть и получил доступ к видео, которые шокировали всех работников К.О.Д. Что они там увидели? И выведет ли это следователей на след убийцы Гринченко? Смотрите в детективе К.О.Д. 25 серия от 13.05.2024.

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К.О.Д. 2024 24 серия