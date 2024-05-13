К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 25 серія від 13.05.2024

Серія 25 | 13.05.2024 | 2024

Сучасні технології й загроза національній безпеці – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 25 від 13.05.2024 на сайті СТБ.

На очах оперативників помер науковий співробітник таємного інституту Олег Грінченко. В тілі чоловіка виявили багато різноманітних датчиків та інших технологічних винаходів, що робили з нього суперсолдата.

У серіалі К.О.Д. оперативники дізналися, що інститут, в якому працював Грінченко, належав колишньому полковнику поліції Сергію Можину. Він разом зі своїм підлеглим професором Ткачуком відмовилися надавати агентам доступ до секретних експериментів. Тому Броменко без дозволу зламав їхню мережу й отримав доступ до відео, що шокували всіх працівників К.О.Д. Що вони там побачили? І чи виведе це слідчих на слід убивці Грінченка? Дивіться в детективі К.О.Д. 25 серія від 13.05.2024.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д.

Дивитися К.О.Д. 2024

К.О.Д. 2024 24 серія