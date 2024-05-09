К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 24 серія від 09.05.2024

Серія 24 | 09.05.2024 | 2024

Дізнайтеся, як оперативники розкривають найскладніші злочини – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 24 від 09.05.2024 на сайті СТБ.

В’ячеслава Манзюка знайшли застреленим у сміттєвому баці. Голова ОСББ мав прізвисько Чистильник через те, що постійно боровся за чистоту й порядок. Манзюк був прихильником теорії розбитих вікон, суть якої в тому, що непокарані дрібні злочини ведуть до більш серйозних. Саме тому в серіалі К.О.Д. Манзюк часто сварився із сусідами. Останній конфлікт у нього виник з Артемом Онопком. Хлопець погрожував вбити Манзюка, якщо той не дасть спокій йому та його собаці. Невже саме він вбив Манзюка? Дивіться в детективі К.О.Д. 24 серія від 09.05.2024.

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К.О.Д. 2024 23 серія