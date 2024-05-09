К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 23 серія від 09.05.2024

Серія 23 | 09.05.2024 | 2024

Щоб дізнатися розв’язку надскладних розслідувань – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 23 від 09.05.2024 на сайті СТБ.

Тимофія Залізняка викрали під час його поїздки на риболовлю. Рідні дідуся отримали 2 записки із вимогою викупу. Перша виявилася фейком, а от друга – ні. Однак у серіалі К.О.Д. зловмисник не прийшов за грошима. Оперативникам вдалося знайти автора записки за відбитками пальців. Однак під час затримання його було вбито. Чи справді це він викрадач? Чи знайдуть агенти К.О.Д. Тимофія Залізняка? І яке неочікуване відкриття чекає на оперативників далі? Дивіться в детективі К.О.Д. 23 серія від 09.05.2024.

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К.О.Д. 2024 22 серія