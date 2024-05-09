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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 23 серия от 09.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 23 серия от 09.05.2024. Сериал К.О.Д. 23 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 23 | 09.05.2024 | 2024

Чтобы узнать развязку сверхсложных расследований – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 23 от 09.05.2024 на сайте СТБ.

Тимофея Зализняка похитили во время его поездки на рыбалку. Родные дедушки получили 2 записки с требованием выкупа. Первая оказалась фейком, а вот вторая – нет. Однако в сериале К.О.Д. злоумышленник не пришел за деньгами. Оперативникам удалось найти автора записки по отпечаткам пальцев. Однако во время задержания он был убит. Действительно ли это он похититель? Найдут ли агенты К.О.Д. Тимофея Зализняка? И какое неожиданное открытие ждет оперативников дальше? Смотрите в детективе К.О.Д. 23 серия от 09.05.2024.

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